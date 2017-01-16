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Devlet Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' sertifikasını aldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:23
Devlet Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' sertifikasını aldı
Devlet Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' sertifikasını aldı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü 'Anne Dostu Hastane' programı kapsamında sertifikasını aldı.
Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' sertifikasını alarak Türkiye'de bulunan yalnızca 11 hastane arasına katıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Murat Çağlayan alınan sertifikanın önemine değinerek, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Türkiye'deki A2 grubu hastaneler arasında en büyük Anne Dostu Hastane olmuştur. Aynı zamanda Bebek Dostu Hastane unvanına da sahip olan hastanemiz tek kişilik doğum üniteleri olan, normal doğumu özendirici, konforlu, gebelerin ve annelerin kendilerini ev ortamında hissetmelerini için gerekli düzene sahip olan bir hastanedir. Anne ve Bebek Dostu Sertifikası'na sahip Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, bütün anne adaylarının hakkı olan güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti sağlayarak, anne ve bebek odaklı yaklaşımı kendine ilke edinmiş bir hastane olup bu konudaki çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir" dedi.
(GC-

16.01.2017 16:23:26 TSI
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