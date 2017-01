YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik her zaman halkla iç içe

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Başkan Çelik hafta sonu yaptığı 10 farklı programla kimi mahallede vatandaşların taziyelerine katılırken, kimi vatandaşların da nikahlarına katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik dur durak bilemeden çalışmaya devam ediyor. Hafta içi rutin belediyecilik hizmetlerini verme noktasın yoğun mesai harcayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hafta sonunda da vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz hafta sonu yoğun ziyaretler yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Cumartesi ve Pazar günü toplamda 10 ziyaret gerçekleştirdi. Hafta sonu yaptığı ziyaretler çerçevesinde vatandaşların taziyelerine katılan Başkan Çelik 2 çiftin nikahını kıyarken 2 çiftin de nişan yüzüklerini taktı. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak 65 mahallemizde rutin belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi yaparken halkımızdan kopmamaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Kimi zaman düğünlerinde bir arya geldiğimiz vatandaşlarımızın kimi zaman taziyelerinde yanlarında oluyoruz. Şehzadeler ilçemizde yaşayan her bir vatandaşımızı bir bu büyük ailenin bir bireyi olarak görüyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak halkımız ile bir arada olmaya onların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

