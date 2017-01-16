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EBİTEM'den uygulamalı tatbikat ve yaralı kurtarma eğitimi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:27
EBİTEM'den uygulamalı tatbikat ve yaralı kurtarma eğitimi
EBİTEM'den uygulamalı tatbikat ve yaralı kurtarma eğitimi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki İtfaiye Eğitim Merkezi (EBİTEM) kurum çalışanlarını teorik ve pratik eğitimden geçiriyor. Düzenlenen tatbikatla trafik kazalarında kurtarma çalışma ve sürelerini test eden EBİTEM'in eğitmenleri, itfaiye erlerini hizmet içi eğitimden de geçiriyor.
Konuyla ilgi bilgi veren yetkililer, "İlçe grup sorumlularının katıldığı ve çok verimli geçen eğitimlerde, yangınlarda mahsur kalmalarda kurtarma işlemi ve trafik kazalarındaki sıkışmalara müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. EBİTEM'de gerçekleştirilen ve gerçeği aratmayan eğitimlerde yüksek derece sıcaklıkta itfaiyecilere dayanıklılık testleri yapıldı, sonrasında zehirli gazlar ve dumanla kaplı eğitim odalarında canlı arama ve kurtarma işlemi gerçekleştirildi. İtfaiyecileri zorlayan bu eğitimler sonrasında daha bilinçli ve dayanıklı itfaiyeciler yetiştirilmesi hedefleniyor. Trafik kazaları eğitiminde ise bütün ilçe merkezlerine verilen kurtarma malzemelerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını için uygulamalı eğitimler yapıldı. Birinci aşaması biten eğitimlerin kalan altı grupluk aşaması da önümüzdeki haftalarda yapılacak" dedi.
(ÖB-ÖB-Y)

16.01.2017 16:27:50 TSI
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