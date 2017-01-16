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Turgutlu'da tiyatro keyfi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:29
Turgutlu'da tiyatro keyfi
Turgutlu'da tiyatro keyfi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı tiyatro oyunu Turgutlu'da sahnelendi. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda sahnelenen oyun, izleyicileri oldukça eğlendirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Turgutlulu tiyatro severleri ulusal bir oyunla buluşturdu. İrfan Kaygı tarafından yazılan ve yönetilen; Hande Katipoğlu, İrfan Kaygı, Begüm Öner, Kerem Poyraz Karaalp ve Atilla Pekdemir'in rol aldığı Her Aşk Biraz Komiktir oyunu Turgutlu'da sahnelendi. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda sahnelenen oyuna Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar ve tiyatro severler izledi. Gerçek aşkı arayan Hande ve İrfan karakterleri üzerinden kadın erkek savaşlarına ait kesitler sunan oyun, seyircilere kahkaha tufanı yaşattı.
(SC-Y)

16.01.2017 16:29:14 TSI
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