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Başkan Bakıcı birim müdürlerinden faaliyetleri hakkında bilgi aldı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, belediye bünyesinde yer alan müdürlükler tarafından yapılan sunum toplantısına katıldı.

Birim müdürleri tarafından geçtiğimiz yılların verileri ile birlikte yapılan sunumları dikkatlice dinleyen Başkan Bakıcı, faaliyetleri hakkında yıllık rakamsal veriler hakkında sorular sordu ve ayrıntılı bilgi aldı. Daha iyi bir belediyecilik için ve her yıl daha da iyi sonuçlar elde edebilmek amacı ile gerçekleştirilen toplantıda Başkan Bakıcı, müdürlüklerin sunumları doğrultusunda notlar aldı. Göreve geldiği günden itibaren yapılan faaliyetleri, organizasyonları ve belediyecilik hizmetlerinin daha da ileriye taşıması gerektiğini belirten Başkan Bakıcı; "Başkandan müdürlere, memurlardan işçilerimize kadar bizler birbirleri ile senkronize çalışan bir çarkın dişlileriyiz. Kaliteli hizmet, birlikte çalışmaktan geçer. Bu gün Yazı İşleri, Su ve Kanalizasyon, Hukuk İşleri ve Zabıta Müdürlüğümüzün 2016 yılı brifinglerini dinledik. 2016 yılında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzce 2490 kanalizasyon arızası, bin 172 su arızası, 710 kanal arızası giderildi. 2016 yılında Zabıta Müdürlüğümüzce 266 iş yeri ruhsatı verilmiş ve gıda sektöründe hizmet veren firmalara 677 kez denetime gidildi. 2016 yılında Yazı İşleri Müdürlüğümüzce 537 çiftimizin evlenme akdi gerçekleştirildi. Rabbim çiftlerimizin mutluluklarını daim etsin. Tüm ekiplerimiz ve var gücümüzle Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz" dedi.

(FSİ-MET-Y)



16.01.2017 16:50:21 TSI

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