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Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'tan Başkan Albayrak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

Valiler ve Kaymakamlar Kararnamesiyle Bolu'nun Gerede ilçesinden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine atanan Kaymakam Arslan Yurt ile bir süre sohbet eden Başkan Albayrak, ilçede yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Belediye çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Başkan Albayrak, görüşme sonrasında nazik ziyaretinden dolayı Yurt'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

(HLD-MEF-Y)



16.01.2017 16:51:45 TSI

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