YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitki pasaportu kayıt sistemi toplantısı yapıldı

Bitki pasaportu kayıt sistemi toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde "Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan'ın başkanlığında müdürlük toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Sönmez, üretici firma yetkilileri, orman işletme müdürlüğü orman mühendisi katıldı. Toplantıda konuşan İl Müdürü Adil Alan, firmalara teknik destek konusunda ekip olarak hazır olduklarını vurguladı. Toplantıda üretici firmalara 12 Ocak 2011 tarihinde yayınlanmış olan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik anlatılarak bitki pasaportu sisteminde uyulması gereken usul ve esaslar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

(CK-SD-Y)



16.01.2017 16:58:10 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER