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Bitki pasaportu kayıt sistemi toplantısı yapıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:58
Bitki pasaportu kayıt sistemi toplantısı yapıldı
Bitki pasaportu kayıt sistemi toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde "Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi" konulu toplantı gerçekleştirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan'ın başkanlığında müdürlük toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Sönmez, üretici firma yetkilileri, orman işletme müdürlüğü orman mühendisi katıldı. Toplantıda konuşan İl Müdürü Adil Alan, firmalara teknik destek konusunda ekip olarak hazır olduklarını vurguladı. Toplantıda üretici firmalara 12 Ocak 2011 tarihinde yayınlanmış olan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik anlatılarak bitki pasaportu sisteminde uyulması gereken usul ve esaslar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
(CK-SD-Y)

16.01.2017 16:58:10 TSI
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