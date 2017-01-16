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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:09
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda 6'sı polis, 2'si öğretmen 8 kişi gözaltına alındı.
Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 polis ve 2'si öğretmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(UY-SK)

16.01.2017 17:10:22 TSI
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