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AK Parti Dikili İlçe Başkanı Karadağ ilk toplantısını yaptı



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İZMİR (İHA) - Dikili AK Parti İlçe Teşkilatı, başkanlığa genç iş adamı Engin Karadağ'ın getirilmesinin ardından ilk toplantısını yaptı.

Dikili AK Parti İlçe Teşkilatında, Zafer Afyon'un ardından genç iş adamı Engin Karadağ'ın başkanlığı getirilmesiyle teşkilatta bir toplantı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Dikili AK Parti üyeleri ile tanışma mahiyetinde yapılan toplantıda konuşan Engin Karadağ, "İlçe başkanlığına atanmamda bazı sebepler var. Dikili'nin performansını yükselmek için buradayım. Dikilimizi AK Partimize kazandıracağız. Partimizde kimseyi küstürmeyeceğiz, birlik içerisinde çalışacağız. Bizim burada bulunuş sebebimiz, makam, mevki değil. Tek derdimiz; vatan, millet, bayrak. Bu yolda çalışmalar sürdüren bütün arkadaşları destekleyeceğiz" dedi.

(ÜE-HG-Y)



16.01.2017 17:15:57 TSI

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