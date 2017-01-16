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Beşiktaşlılar kan bağışında bulundu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:23
Beşiktaşlılar kan bağışında bulundu
Beşiktaşlılar kan bağışında bulundu

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Kızılay Kan Bağış Merkezi'nin yaptığı çağrıya duyarsız kalmayarak Park Afyon Alışveriş Merkezi önünde kan bağışında yaptı.
Kızılay Kan Bağış Merkezi'nin kan stoklarında çektiği sıkıntı nedeniyle yaptığı çağrıyı dikkate alan Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Kızılay'la görüşmelerde bulup taraftarlar bir araya gelerek yaklaşık 100 kişi olarak kan bağışında bulundu.
Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İhsan Beşer etkinlikle ilgili olarak, "15 Ocak'ta kan bağışına tüm Beşiktaşlıları ve Afyonkarahisarları davet etmiştik. Davetimize kulak verip gelen yaklaşık 100 kişilik bir Beşiktaşlı grupla kan bağışında bulunduk. İnşallah Afyonkarahisar ve Beşiktaşlılar Derneği olarak faydamız dokunmuştur. İnşallah hasta yatağında kan bekleyenlere, çatışmalarda yaralanan askerlerimize ve Kızılay'a bu şekilde faydamız olur. Hem kan veren Beşiktaş taraftarlarına hem de kan bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.
(HK-

16.01.2017 17:27:28 TSI
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