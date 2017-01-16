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Harabeden kültür ve sanat merkezine

- Alaçam'da atıl durumdaki 'Kitaplı Konağı' kültür ve sanat merkezi olacak



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde yıllardır atıl durumda bulunan Kitaplı Konağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın talimatıyla yeniden restore edilerek ilçeye kültür ve sanat merkezi olarak kazandırılacak.

Bafra'da katıldığı cenaze töreninin ardından Alaçam ilçesine geçen ve Mübadele Müzesi'ni gezen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, uzun süredir mülkiyet sorunu bulunan ve yıllardır atıl durumdaki Kitaplı Konağı ile ilgili çalışmaların neticeye ulaştığını ve harabe haldeki konağın restore çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını söyledi. Konağın restore edildikten sonra kültür ve sanat merkezi olarak ilçe halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.



"Geçmişin izlerine yeniden canlanacak"

Tarihe ve tarihi değerlere daima sahip çıktıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Konaklar, geçmişe tanıklık ederek günümüze kadar gelen, birkaç kuşağın bir arada yaşadığı kültürün son örnekleridir. Geçmişin tarihi izlerini koruyarak, bu örnekleri gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kitaplı Konağımız için uzun süredir çalışma yapıyorduk. Bu çalışmaları olumlu bir şekilde neticelendirdik. Restorasyon çalışmalarında özgünlüğü korunarak onarılacak olan tarihi konağı restore ettirdikten sonra Alaçam ilçemize kültür ve sanat merkezi olarak yeniden kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

Alaçam'daki incelemeleri sırasında Başkan Yılmaz'a Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin de eşlik etti.

(SAM-SLH-Y)



16.01.2017 17:32:20 TSI

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