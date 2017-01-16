YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İshak Gazel, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

İshak Gazel, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divan üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel,

Cumhurbaşkanlığı sisteminin rejim değil, bir hükümet sistemi değişikliği teklifi olduğunu söyledi.

18 maddelik teklifin ilk tur oylamalarının tamamlandığını ifade eden Gazel, "AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak hareket ederek yapmış olduğumuz bu anayasa teklifi Türkiye'nin hükümet sistemi kargaşasına ilelebet son vermek ve Türkiye'nin tamamen istikrarda buluşması ve büyük bir kalkınma hamlesini bir istikrar süreci içerisinde gerçekleştirilmesi için yapılmış bir tekliftir.Bu bir hükümet sistemi değişikliği teklifidir. Yani bir rejim değişikliği mertebesinden tartışmaya çalışanlar var bu değişikliği. Biz başından beri AK Parti olarak durduğumuz yerde durduğumuzu ifade ettik. Diyorlar ki tartışmaya müsaade etmediniz. 24. Dönemde bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Bu komisyonda da AK Parti olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesinde ve arşivlerinde ulaşabilecek bir belge olarak bizim anayasa teklifimizde söz konusu. CHP ve MHP'nin de bir anayasa teklifi söz konusu ve bunlara arşivlerden de ulaşılabilir durumda. O zaman teklif ettiğimiz şeyin aynısını MHP ile ortak bir düzenleme şeklinde şuanda birinci tur oylamasını yapmış olduğumuz 18 maddelik bir teklif altında birleştirdik. Bu 18 maddelik teklifin yaklaşık 60 civarında maddeyi etkilemesi ve süreç içerisinde bunlarla alakalı da düzenlemeler yapılması söz konusu. İnşallah bu bağlamda CHP tarafından da tartışılır bir rejim değişikliği anlamında değil, bir hükümet değişikliği sistemiyle anlaşılır ve daha sağlıklı bir tartışma şeklinde halkımıza ulaşmaya çalışılır" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanı ve meclis ayrı seçimlerle belirlenecek"



Yeni sistemle koalisyonların artık tarihe karışacağını dile getiren İshak Gazel, "Eleştiriler tabi ki yapılıyor. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bizim öne sürdüğümüz Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasamanın ve yürütmenin kesin bir şekilde ayrıldığı bir sistem söz konusu. Yasama organını milletimiz ayrı bir seçimle seçecek. Belediye başkanını, belediye meclis üyelerini nasıl seçiyoruz. Belediye başkanına ayrı oy veriyoruz, meclis üyelerine ayrı oy veriyoruz. Şimdi yapılacak seçimlerde de cumhurbaşkanına ayrı oy vereceğiz. TBMM yasama organını seçmek içinde ayrı bir oy vereceğiz. Dolayısıyla yasama organını ayrı seçen yürütme organını da ayrı seçen halkımız benim oy verdiğim parti çoğunluğu sağlamış mı, oy verdiğim parti hükümeti kurabilecek mi, herhangi bir parti hükümet kurabilecek mi, hangi partiler koalisyon yapacak gibi tartışmalar olmadan cumhurbaşkanının kim olduğunu belki o akşam veya sonraki akşam cumhurbaşkanımızı atayarak hükümetin nasıl şekilleneceğini anında görmüş olacak" şeklinde konuştu.

Gazel'in AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısına, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Medya Tanıtım başkanı Hayri Öz ve AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve partililer de katıldı. (EFE)



16.01.2017 17:40:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER