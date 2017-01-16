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Kültür Koleji Türkiye Şampiyonasında



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Sakarya'da düzenlenen Genç Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasında Kültür Koleji grubunda oynadığı 3 maçı da farklı kazanarak bölge şampiyonu oldu.

Kültür Koleji, Sakarya Lütfü Yaman Spor Salonunda düzenlenen Genç Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası ilk maçında Konya ile karşılaştı. Baştan sona üstün götürdüğü maçı 81-19 kazanan Kültür Koleji 2.maçında Yalova ile karşılaştı. Bu maçtan da 91-29 gibi farklı galibiyetle ayrılan Kültür Koleji takımı grubundaki son maçında Bolu ile mücadele etti. Kültür Koleji Kızları bu maçı da 54-25 alarak Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Yarı Finallerine çıkmaya hak kazandı.

Kültür Koleji Düzce Kurucusu Hasan Aktürk "Başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Köksal Koç'a ve Düzce Belediyespor Bayan Basketbol antrenörü Hakan Ateş'e ve sporcularımızı tebrik ediyorum bu yolculukta başarılar diliyoruz" dedi.

(AY)



16.01.2017 17:40:50 TSI

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