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İl birincisi yüzücülerden Kaymakam Soytürk'e ziyaret

17 Ocak 2017 Salı, 12:01
İl birincisi yüzücülerden Kaymakam Soytürk'e ziyaret
İl birincisi yüzücülerden Kaymakam Soytürk'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde eğitim gören öğrenciler, katıldıkları yüzme müsabakalarında il birincisi olarak dönerek Kaymakamı Recep Söytürk'ü ziyaret etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İskenderun Vali Zeki Şanal Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Hatay Gençler Yüzme Müsabakalarında çeşitli branşlarda il birinciliğini kazanan Özel Tufan Anadolu Koleji öğrencisi Ecehan Gökçe Temel ve Merve Bekçi madalyalarıyla birlikte Kaymakam Recep Söytürk'e ziyaret gerçekleştirdi.
Yüzme müsabakalarındaki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Soytürk, "Yarıştıkları her stilde madalyaya uzanan gençlerimizi onlara destek olan okul idaresini, beden eğitimi öğretmeni ve ailelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Ziyarette Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, Özel Tufan Okulları Genel Müdürü Ali Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Merve Tufan İkiz, Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Öncül, Beden Eğitimi Öğretmeni Rahmi Erdem bulundu.
(NCT-Y)

17.01.2017 12:05:55 TSI
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