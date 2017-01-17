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İzmit'ten Mardin Kızıltepe'ye gönül köprüsü

17 Ocak 2017 Salı, 12:08
İzmit'ten Mardin Kızıltepe'ye gönül köprüsü
İzmit'ten Mardin Kızıltepe'ye gönül köprüsü

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İçişleri Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi tarafından Mardin Kızıltepe Belediyesi'ne danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından ilçeye gönderilen heyet, çalışmalarını tamamlayarak İzmit'te döndü.
Belediye Başkan Yardımcıları Güray Oruç ve Serkan Yeğnidemir ile birlikte bazı daire müdürlerinin yer aldığı heyet 3 gün boyunca Mardin Kızltepe'de incelemelerde bulundu. Kızıltepe incelemeleriyle ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Güray Oruç, "Belediye Başkanımızın talimatıyla heyet halinde Mardin Kızıltepe'ye gittik. İlk olarak Kayyum Belediye Başkanı Ahmet Odabaşı ile bir araya geldik. Kızıltepe Belediye Başkan ve daire müdürleriyle saatler süren değerlendirme toplantısı yaptık. Bölgedeki vatandaşlarla da görüşmeler içinde olduk. Belediyecilik tecrübelerimizi aktarmak üzere yaptığımız ziyaret oldukça yararlı ve verimli geçti. İlçede kısa, orta ve uzun vadeli 3 aşamalı çalışma yapılacak" dedi.
İzmit ile Mardin arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak istediklerini ifade eden Oruç, "Cumhurbaşkanımız'ın gayesi ve hedefleri doğrultusunda elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Yeni Türkiye yolundaki bütün hedeflerde İzmit Belediyesinin ekibi olarak her yerde bulunuyoruz. Kısa bir süre önce Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, bir heyet ile birlikte Ağrı'nın Diyadin ilçesine gitmişlerdi Burada da belediyecilik tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Hatta bazı projeleri Diyadin'de hayata geçirdik bile. Kızıltepe'de de aynı yolu izleyeceğiz. Belediye Başkanımızın, belediyecilikte özellikle tek bir hedefi var o da insanların gönüllerine girmek. Bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
İzmit Belediyesi heyeti, Mardin'deki incelemeleri sırasında kardeş belediyesi olan Yeşilli Belediyesi'ni de ziyaret ettiler. Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'i makamında ziyaret eden İzmit heyeti bölgede gerçekleştirilecek projeleri görüştüler. Heyet, Yeşilli ziyaretinde 15 Temmuz Kahramanlarından Safiye Bayat ve beraberindeki Yaşama Dokunanlar Platformu ile bir araya geldiler. Ziyarette, darbe gecesini konu alan resim çalışmalarını içeren tablolar büyük ilgi gördü.
(GY-Y)

17.01.2017 12:12:21 TSI
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