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AŞT'den tatil boyunca ücretsiz gösterim



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) sömestr tatilinde öğrencilere tiyatro oyunu hediye ediyor. AŞT, 23 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında her gün saat 13.00'de çocuklar için ücretsiz perde açacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuklara sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tatil hediyesi hazırladı. AŞT oyuncuları yarıyıl tatili boyunca her gün bir çocuk oyununu ücretsiz olarak sahneleyecek. Oyunların gösterimleri 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Pazar günü sona erecek. Her gün saat 13.00'de gerçekleşecek gösterimlerde AŞT'nin 6 farklı çocuk oyununun tamamı sırayla perde açacak.



Ücretsiz davetiyeler gişede

Tüm gösterimlerin halka açık yapılacağı sömestr tatili etkinliği için yer numarası içeren ücretsiz davetiyeler Antalya Şehir Tiyatroları gişesinden temin edilebilecek. Antalya Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, ücretsiz sömestr gösterimleri ile sezon içinde tiyatroya gelme fırsatı bulamayan çocuklara ulaşmayı ve onları tiyatro sanatı ile tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



17.01.2017 12:18:30 TSI

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