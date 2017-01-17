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YÖRKAM, yörükleri araştıracak

17 Ocak 2017 Salı, 12:17
YÖRKAM, yörükleri araştıracak
YÖRKAM, yörükleri araştıracak

(Fotoğraflı)

İsa Akar
ANTALYA (İHA)- Yörük kültürünü oluşturan temel etken ve etmenleri araştırmak, kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek, incelemek ve bu konuda eserler vermek amacıyla, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ve yörük kültürü ile ilgili Antalya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Rektörlük Senato salonunda toplantı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mustafa Ünal, yörük kültürünün araştırılmasına AÜ'nün öncülük ettiğini söyledi. Yörük kültürü anlamında Antalya'nın coğrafi anlamda önemli olduğunu dile getiren Ünal, "Antalya yörük kültürünün yoğun yaşadığı bölge olmakla birlikte, Batı Akdeniz bölgesi Orta Akdeniz, Adana toroslar boyunca yörükler bulunmaktaydı. Git gide sayı azaldı. Zamanla yerleşik hayata geçtiler. Bu geleneği devam ettirenler var. Bu tür merkezlerin kurulması, unutulmaya yüz tutmuş ama kültürümüzde tarihimizde olan bu kültürün araştırılması yeni nesillere aktarılması ve yaşatılması açısından işlev görecektir. Bu kültürün parçası olabilecek her öğretim üyemiz, bu projede ye alıyor. 20 den fazla yörük Türkmen derneği var. Bu biz akademik tarafına el atmış oluyoruz. Bu tarafı da biz tamamlamış olacağız" dedi.

"Yörüklerin yol haritası belirlenecek"
Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu ise Yörük kültürünün Türk milletinin kültürüne uygun olduğunu belirterek, milli bir kültür olduğunu vurguladı.
Yörük nüfusunun yoğun olduğu Antalya'da böyle bir merkezin kurulmasının önemli olduğunu kaydeden Fatih Uslu, "Bu merkezimiz sadece ulusal bazda değil uluslararası çalışmalarda yapılacak. Türklerin Orta Asya'dan geldiği yolu sürmek istiyoruz. Horasan'dan, Anadolu'ya Türklerin yol haritası, sosyolojisi nasıl oluşmuş bu kültürün çalışmasını yapacağız. Bölgesel olarak Türk dili ağız çalışması, Türk lehçeleri ile ilgi bir birlik beraberlik oluşturmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce, çocukluk dönenimizde Yörük olduğumuzu söylemekten imtina ederdik. Öyle günlerden bugünlere geldik" diye konuştu.

"500 aile var"
Konar göçerliği sürdüren 500 aile olduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. Uslu, bunlardan 200 ailenin Sarı Keçili olduğunu toplamda 2 bin 500 kişilik bir nüfus olduğunu belirtti.

Duman: "Türk kültürünün özü"
YÖRKAM'ı önemsediklerini ifade eden Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman da "Bu merkez sayesinde yörüklerin kültürü geniş çaplı araştırılacak. Yörük kültürü Türk kültünün özünü teşkil eder. Aslında bu bir öze inme projesidir. Türk kültürünün ayağa kalkışının bir zaferidir. Bizden sonra bir çok üniversite de merkez kurulumu başladı" ifadelerine yer verdi.
(İA-SÇ-Y)

17.01.2017 12:22:37 TSI
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