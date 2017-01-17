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Vali Zülkif Dağlı, Çilimli ilçesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı, Çilimli ilçesine ziyarette bulundu, ilgililerden ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Zülkif Dağlı, ilçe ilçe gezerek sorunları yerinde tespit ediyor, ilçelerde ziyaretler yapıyor. Bu kapsamda Vali Dağlı beraberinde Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile birlikte Çilimli'ye gitti. Çilimli Kaymakamı Mahmut Şener, Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, İlçe müdürleri ve il genel meclis üyeleri karşılanan Vali Dağlı ilk olarak kaymakamlığa geçerek ilçe ile ilgili bilgiler aldı.

Sonrasında ise Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'u makamında ziyaret ederek belediye çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Vali Dağlı ziyaretle ilgili olarak ise şunları aktardı; "İlçemizde ufak tefek sorunlar var mutlaka, çözüm makamı olarak neler yapabiliriz bunun arkadaşlarımızla mütalaasını yaptık. Özellikle kapalı spor salonumuzu tekrar ele alacağız. Ya yeniden yapmak ya da tamirat yapmak şeklinde. Ayrıca Karaçörtlen köyünde heyelan nedeniyle geçişlerde sorun yaşanıyor, özel idare imkanları ile buraya araçları sokmak suretiyle en kısa zamanda yapımına başlayacağız. Anadolu Lisesi binamız yetmiyor, burayla ilgili ümidimiz Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla bu okulun ilçemize kazandırılması şeklinde. Genel olarak sorunlarımız bunlar, çözüm için en kısa sürede ele alıp başlayacağız. Çilimli Organize Sanayi Bölgemizin kuruluşu yapıldı bildiğiniz gibi ama süreç devam ediyor. OSB'lerin devamı kendilerini tamamlaması kuruluşun tamamlanması kolay olmayan şeyler. Uzun bir süreç gerekiyor. Ama şuanda belli bir safhadayız. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Vali Zülkif Dağlı ve beraberinde heyet Ziraat Odası, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Çilimli Halk Eğitimi Merkezi Cam Tasarım ve Süsleme Kursu Atölyesini gezen Dağlı kursiyerler ile bir süre sohbet etti. Son olarak ise Çilimli Erdemliler Derneğini ziyaret edip, dernek başkanından dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

(AY)



17.01.2017 12:22:47 TSI

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