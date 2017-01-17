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Almanya çıkarması yapan halıcılar, fuarda yalnız kalmadı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen, Domotex 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan Gaziantepli firmaları yalnız bırakmadı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, Almanya'nın Hannover kentinde açılan ve Dünyanın en büyük halı fuarı olan Domotex 2017'ye katılan Gaziantepli firmaları yalnız bırakmadı. Fuara katılmak için Almanya'ya giden Köken, fuarın ilk gününden itibaren halı firmalarına ait stantları ziyaret eden Köken, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Salahattin Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer'den bilgi aldı. Fuarın ilk gününde Gaziantepli halıcıları ziyaret eden GAOSB Başkanı Deniz Köken, İhracatın artmasında büyük katkısı olan halıcıları her zamanki gibi destekleyeceklerini belirten Köken, "Domotex'in Gaziantepli halıcılar için büyük önem taşıdığını ve halı sektörünün gelişmesinde yeniliklerin yakından takibinin önemli olduğunu vurgulayarak; "Halıcılarımızın yüksek moralli olduğunu gördük, Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizde yer alan halı firmalarımızdan 81 firmamızın Domotex 2017 Hannover Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında standı var. Fuarı yerinde görmek ve destek olmak amacı ile buraya geldik. Fuara katılan firmalarımızın stantlarını ziyaret ettik. Çok da yüksek bir fuar katılımı vardı. Bütün firmalarımızın moralleri çok yüksek elleri dolu olarak şehrimize dönmekteler" dedi.

Köken üreten sanayicilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizde Halı sektörü liderlikte ipi göğüslemekte ve Dünya'ya halı üretmektedir. 2016 yılı içerisinde yaşanan olumsuzluklara rağmen 1 milyar 304 milyon 602 bin Dolarlık ihracat ile gurur kaynağımız olmuştur. Bizler her daim yatırım yapan ve üreten sanayicilerimizin yanında ve önlerine çıkan sorunlarını aşmalarında destek olarak, hem ekonomimize, hem de Ülkemize değer katmalarında katkıda bulunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(LO-SD-Y)



17.01.2017 12:29:37 TSI

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