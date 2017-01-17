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Başkan Altepe öğrencilerle yarıştı



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Merinos Enerji Müzesi'nde düzenlenen 'Müzede bir olay var' programına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de katıldığı programda, öğrenciler iki gruba ayrılarak haritalar eşliğinde müzenin içerisindeki şifreyi bulup çözdükten sonra hedefe en önce ulaşmaya çalıştı. Başkan Altepe'nin de müze içerisinde gezerek şifreleri aradığı yarışmada, öğrenciler bütün ipuçlarını bulabilmek için uzun süre ter döktü. Öğrencilerin merak, keşif ve araştırma duygularını geliştirmek, takım çalışması ve görev paylaşımıyla eğlenirken öğrenmelerini sağlayan yarışmayı, Başkan Altepe ve ekibi kazandı.

Bursa'nın müzeler konusunda da Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Recep Altepe, Avrupa Müzeler Akademisi'nin Türkiye'deki ortağının Bursa olduğunu hatırlattı. Türkiye'deki 52 şehre müzecilik konusunda danışmanlık yaptıklarını belirten Recep Altepe, "Göreve geldiğimizde 3 müze vardı. Şu anda müze sayısı 23'e ulaşıyor. 2 sene sonra ise bu sayı 30'a ulaşmış olacak. 3 müzeden 30 müzeye çıkmış oluyoruz. Bu da Bursa'nın birikimlerini gösteriyor. Bu sene müzelerimizi 750 bin kişi ziyaret etti. Önümüzdeki sene hedefimiz milyonu aşmak. Artan müzelerle birlikte müzelerin etkisini ve şehre katkısını da sağlamak istiyoruz" dedi.

(MŞ)



17.01.2017 12:30:06 TSI

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