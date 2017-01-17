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Yarıyıl şenliği Beylikdüzü'nde başlıyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Belediyesi öğrencilerin karne hediyeleri için bir şenlik hazırladı. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısını geride bırakan öğrenciler, 20 Ocak-5 Şubat arasını dolu dolu geçirecek. Yarıyıl Şenliği'nde atölye programları, sinema ve tiyatro gösterimleri ile gişede sürpriz ikramlar var. Ayrıca karnesiyle gelen çocuklara Nutuk kitabı ve 100 Temel Eser kategorisinde bulunan hikaye kitapları hediye edilecek.

Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, minikler için Yarıyıl Şenliği'ni başlatıyor. Tüm çocukları 20 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Beylicium AVM'de olacak etkinliklere davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ders ve sınavlarla geçen yorucu bir dönem yaşandığını belirterek, "Şimdi stres atma ve yeni döneme motive olma zamanı. Şenliğimizden herkes faydalansın istiyoruz" dedi.

Çeşitli atölye programlarının, sinema ve tiyatro gösterimleri ile sürpriz ikramların olacağı Yarıyıl Şenliği kapsamında çocuklar, tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecek.14-29 Ocak tarihleri arasında Beylicium AVM'nin 2'nci katındaki Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu'nda "Bilim İş Başında" adlı oyun ile 30 Ocak - 15 Şubat arasında "Kukların Efendisi" adlı oyun sahnede. Oyun saatleri hafta içi 11.00- 15.00, hafta sonu 12.00 - 15.00. Sinemada ise 20 - 26 Ocak arası "Evim" ile 27 Ocak - 5 Şubat arası Buz Devri Büyük Çarpışma filmi gösterimde. Seanslar, hafta içi 10.30, 13.30, 16.30 ve 19.00 iken hafta sonu 11.30, 14.00, 16.30 ve 19.00 olarak belirlenmiş durumda.

(HB-BA-Y)



17.01.2017 12:32:54 TSI

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