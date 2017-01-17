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Rektör Yılmaz, Mesleki Kariyer Günlerinde akademisyenler ve üniversite adayları ile buluştu



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Haber : Orhan Erkılıç

Kamera : Orhan Erkılıç

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) üniversite adaylarına doğru tercih ve doğru kariyer planları yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. HKÜ, öğrencilerin gelecek planlarında onlara destek olabilmek için 24 akademisyen ve Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın katılımıyla Erdem Kolejinde "Mesleki Kariyer Günleri" düzenledi.

Erdem Kolejinde "Mesleki Kariyer Günleri"ne katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, öğrencilere tercih yaparken dikkat etmeleri gereken hususları belirterek, "Erdemli Gençler, bir kariyer toplantısı yapıyoruz. Bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle kendi karakterinizi çok iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Burada rehberlik öğretmenleri size fayda sağlayacaktır. Ama önce kendinizi bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Hangi meslekte hangi kariyer planında mutlu olacaksınız bunu bilmeniz lazım. Devamlı birtakım klişe meslekler üzerinde duruluyor. Evet, bunlar önemli ama gerçekten bu bölümleri istiyor muyuz? Diye düşünün daha sonra tercih yapınız. Eğer bir meslek seçecekseniz, mesleğin kendisinden çok sizin o meslekle ne kadar uyuştuğunuz önemli. Benim en büyük tavsiyem önce mesleği iyi seçmek ondan sonra üniversite tercihi yapmak gerekir'' dedi.

"Başımıza İcat Çıkarın, Eski Köye Yeni Adet Getirin"

Üniversitelerin 3 temel görevi olduğunu ve bunların mutlaka incelenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz," Üniversitenin 3 temel görevinden birincisi eğitim ve öğretimi çok iyi yapması ki, genellikle çok üniversite bunu çok iyi yapar ama diğer noktalara dikkat etmez. Önemli olan diğer maddeler ise bir üniversitenin, araştırmacı ve gelişimci olması ve de bir nesli çok iyi yetiştirmesinin gerekliliğinin bilincinde olmasıdır. Bunların yanında toplumda, 'Eski köye yeni adet getirme, Başımıza icat çıkarma' gibi ifadeler kullanırlar ama biz sizlerden başımıza icat çıkarmanızı, eski köye yeni adet getirmenizi istiyoruz. Biz öğrencilerimizden araştıran, sorgulayan, yenilikçi olan, yeni icatlar bulup, projeler üreten kişiler olmasını istiyoruz. Bu nedenle Hasan Kalyoncu Üniversitesi yenilikçi ve girişimci bir üniversitedir. Ayrıca HKÜ Pro-aktif bir üniversitedir. Pro-aktif demek, bir şey yapmaya karar verdiğinizde ona önceden aksiyon göstermek demektir" diye konuştu.

Erdem Koleji öğrencileri tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanan programda öğrenciler akademisyenlere merak ettiği tüm soruları sorma fırsatı yakaladılar. Rektör Yılmaz öğrencilerle sohbet edip bire bir iletişimde bulundu. Her bölüme ayrı ayrı merak ve ilginin olduğu programda öğrenciler daha önce başka hiçbir üniversiteden bu kadar akademisyenin okullarına gelmediğini ve bire bir ilgilenmediğini söyleyerek, destek ve katkılarından ötürü Hasan Kalyoncu Üniversitesine teşekkür ettiler.

(OE-SD-Y)



17.01.2017 12:38:37 TSI

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