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AK Parti Denizli teşkilatı referandum hazırlıklarına başladı

- AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz:

-"Güçlü Cumhurbaşkanı ve istikrarlı bir yönetim modeli hayata geçiriliyor"

-"Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeye ne tür katkılar sağlayacak' 'Parlamenter sistemin aksayan yönleri neler' gibi vatandaşlarımızın aklında kalan sorulara cevap verilecek"



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Nisan'da yapılması planlanan Yeni Anayasa Referandumu için çalışmalara start verdi.

Denizli'nin Acıpayam, Beyağaç, Çameli, Kale ve Serinhisar İlçe Danışma toplantılarında partililerle buluşan AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Yeni Anayasa, Referandum ve gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Yeni Anayasa ile İstikrarlı bir sistemin geldiğini ve bireysel özgürlüklerin koruma altına alındığını söyleyen Filiz, "Milli iradenin karar alma organındaki varlığı ve egemenliği açıkça tescillenmiş oluyor. Yargının bağımsızlık ilkesi gibi tarafsızlık ilkesi de tescil ediliyor. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılıyor. Bunun yanısıra artık gençlerimiz siyasette daha aktif yer alacak ve söz sahibi olacak" dedi.

Başkan Filiz, "Askeri mahkemelerin kaldırıldığını, sivil ve bağımsız yargı sisteminin güçlendirildiğini" belirterek, Yeni anayasa milli iradeyi egemen kılacak "Güçlü Cumhurbaşkanı ve istikrarlı bir yönetim modeli hayata geçiriliyor" şeklinde konuştu.

Mecliste görüşülen ve ilk tur oylamaları tamamlanan Anayasa düzenlemesi ile referandum çalışmalarına start verdiklerini belirten Başkan Filiz, "Türkiye'nin istikrarı ve tek başlı yönetime doğru adım adım gidiyoruz. Bu Anayasa meselesi milletin geleceğini çizecek ve öyle inanıyoruz ki milletimiz büyük bir çoğunlukla Anayasa değişikliğine izin verecek" dedi.

Bu referandumun Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Başkan Filiz; "önümüzdeki süreçte sahada olacağız. Referandum sürecinde ulaşılmadık yer bırakmayacağız. Bunun için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bir öncekinden daha çok oy almak için çalışmalıyız. Referanduma kadar kapı kapı istiklal ve istikbal aşkıyla çalışmalar yapacağız."



Denizli'den ciddi manada 'Evet' oyu çıkartacağız

Ocak ayı sonuna kadar Denizli'nin 19 ilçesinde mahalle başkanları toplantılarını ve sandık başkanları toplantılarını tamamlayacaklarını kaydeden İl başkanı Filiz, "Biz önce milletimiz için sonra ülkemiz için ondan sonra çocuklarımızın geleceği için bu üç ayda çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Her AK Partilinin bu çalışmalara destek olması lazım. Referandum zamanında tüm mahallelerimizi tek tek dolaşıp vatandaşlarımıza Anayasa değişikliğini anlatacağız. Denizli'de inşallah çok ciddi manada evet oyu çıkararak ülkemizdeki bu değişikliğe bizde Denizli'den destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.



Türk milletine diz çöktürmek istediler

15 Temmuz Darbe girişimi nedeniyle 2016 yılının asla unutulmayacağını belirten Necip Filiz, "2016 yılında millet olarak gerçekten tarih yazdık. 2016 yılı Türk Milletine diz çöktürmek istenen bir yıldır. Bu aziz millet tarihinde asla diz çökmedi ve çökmeyecektir. 15 Temmuz gecesi son kozlarını oynadılar ama milletimiz öyle bir dirayet gösterdi ki, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara indik ve aziz milletimiz darbecilere darbe yaptı. Tabi 15 Temmuz'da başaramayınca ardından ekonomide dolar üzerinden oyunlar oynamaya çalıştılar ama bu oyunları da halkımız dolarlarını bozarak bozdu. İnşallah referandum sürecinden sonra Türkiye'miz şaha kalkacaktır. Asla umutsuzluğa ve korkusuzluğa kapılmayacağız, bizim hedefimiz büyük" ifadelerine yer verdi.



Sandık müşahidlerimizi belirliyoruz

Nisan ayında yapılması muhtemel olan referandum öncesinde parti üyeleri ve sandık müşahidlerine ilişkin listelerin güncelleme çalışmalarına start verdiklerini belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz; Sandık müşahidlerinin belirlenmesinden sonra eğitim çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.



Eğitime başlayacağız

AK Parti Denizli il, merkez ve ilçe teşkilatları olarak referanduma tam kadro hazırız diyen Başkan Filiz; "Şimdi ilçe teşkilatlarımızla, mahalle ve sandık başkanlarımızla da daha sık bir araya gelerek 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeye ne tür katkılar sağlayacak' 'Parlamenter sistemin aksayan yönleri neler' gibi vatandaşlarımızın aklında kalan sorulara cevap verilecek bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık" şeklinde konuştu.



Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız

Başkan Filiz, "Biz Ak Parti kadroları olarak referandumda gece gündüz demeden bu milletin hak ettiği hizmetleri tamamlamak için koşacak, çalmadık kapı ve girmedik gönül bırakmayıp, kazanmadığımız tek bir vatandaş bırakmayacağız" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



17.01.2017 12:39:09 TSI

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