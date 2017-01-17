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İtfaiyenin zamanında müdahalesi faciayı önledi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta sabah saatlerinde bir benzin istasyonunun arkasındaki tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nuri Şeker Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasının kazan dairesi bölümünde makine sökümü yapılırken, fuel oil yakıtı alev aldı. Çıkan yangınla birlikte ufak çaplı patlamaların yaşandığı fabrikaya kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı ve yoğun köpük sıkarak yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüler.

Yangın çıkan fabrikanın hemen yanında benzin istasyonun olması ve itfaiye ekiplerinin çabukluğu aynı zamanda bir faciayı da önlemiş oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

(EÖ-MB-Y)



17.01.2017 12:51:01 TSI

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