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Şehit ve Gazileri Derneği'nden fahri üyelik çalışması



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, derneğin üyelerini artırabilmek amacıyla fahri üyelik uygulaması başlattığını söyledi. Bu kampanya ile Şehit aileleri ve gazilerle yakınlarının dışında isteyen vatandaşlar da derneğe üye olabilecek.

Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, derneğin gelirlerini artırabilmek amacıyla takvim uygulaması ve dernek logosunun yer aldığı stickerlerin yanı sıra fahri üyelik uygulaması başlattıklarını belirtti. Altunok, yaptığı açıklamada "Türkiye'de Şehit Aileleri ve Gazileri olarak tek çatı altında olan iki derneğiz biz. Biri Bartın'da biziz ve bir de Osmaniye'de var. Böyle tek çatı altında olunca faaliyetler kimseyi sıkmaz. Yani bir ilde üç tane dernek ayrı ayrı dolaşsa adam güler ama tek çatı altında olunca daha iyi olacaktır. Daha değerli olacaktır. Derneğimizin aylık 700-800 TL gideri oluyor. Bu gider ancak üyelerimizin ve vatandaşların katkısıyla karşılanıyor. Bazen giderleri karşılayamıyoruz bile. Bu nedenle bizler de dernek yönetimi olarak derneğimize gelir getirecek bazı çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Bartın'da Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yeterince ilgi gösterilmediğini belirten Altunok "Derneğimizde aylık giderlerimizi karşılayamaz durumdayız. Bu nedenle takvim uygulaması ve dernek logomuzun yer aldığı stickerlerin yanı sıra fahri üyelik kampanyası başlattık. Şu an üye sayımız 220. Amacımız bu sayıyı artırmak. Yılda belli bir ücret karşılığında vatandaşlarımızı fahri üye yapıyoruz. Bu konuda esnaflarımızdan destek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Ne yazı ki şehidimiz oluyor 3 gün ah vah ediyoruz. Ancak ondan sonra kimse kimseyi tanımıyor. Böyle olmamalı. Bunca şehitlerimiz bunca gazilerimiz kendi zevklerine şehit veya gazi olmuş değiller. O nedenle bu derneğin amacını bilelim. Kimler için çalışmalar yaptığını bilelim" ifadesini kullandı.

(AY-RFK-Y)



17.01.2017 12:52:12 TSI

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