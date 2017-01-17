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Dinar'da "Demans ve Alzheimer" ile mücadele sürüyor



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Türkiye'de bir ilke imza atarak uygulamaya geçirdikleri "Demans Mobil Servisi"ne 35 hastanın başvurduğunu söyleyerek, özellikle ilçede sıklıkla görülen Alzheimer hastalığı ile mücadelede mobil servisin büyük kolaylıklar sunduğunu kaydetti.

Başkan Acar, geçtiğimiz yıl Demans Mobil Servisi kurarak ve Uygulamalı Gerontoloji Hizmetleri birimi ile Türkiye'de bir ilke imza atan belediyenin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti.

2017 yılı hedefleri içerisinde Dinar'da ki Demans ve Alzheimerlı hastalığı ile mücadele eden tüm hanelere ulaşmak olduğunu ifade eden Başkan Acar, "Dinarımızın önemli sorunlarından bir tanesi bu hastalık hemen hemen her sokağımızda bu hastalıktan muzdarip insanlarımız var. Yaşlılarımıza hizmet etmek belediye faaliyetlerimiz arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yaşlılarımızın sağlığı için geçtiğimiz yıl bir ekip kurduk, Gerontoloğumuz ile birlikte belediyemize müracaat eden tüm yaşlılarımıza gidiyor. Bu ekip yaşlılarımızın sağlık problemini dinliyor ve o an yapılabilecek tüm tetkikleri yerinde yapıyor yetersiz kaldığımızda ise ücretsiz olarak hastamızı devlet hastanesine götürüyor. Taburcu olana kadar tüm resmi prosedür işlerini gerçekleştiriyoruz, bu hizmetimiz özellikle kimsesi olmayan yada evladı uzakta olan vatandaşlarımız için çok değerli hizmetler. İlçemizde bize ulaşmak isteyen yaşlılarımız 0 272 353 60 53 numaralı telefondan müracaat edebilirler" dedi.

(GC-



17.01.2017 12:54:11 TSI

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