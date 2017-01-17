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Osmaniye'de kayıtlı işsiz sayısı 17 bin 685



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürü Vekili Hacı Akkoyun, işgücü piyasası araştırma raporunun Osmaniye verilerini açıkladı. Akkoyun, raporda kayıtlı işsiz sayısının 17 bin 685 olduğunu, mevcut iş sayısının ise 10 bin 431 olduğunu belirtti. Akkoyun, "Bu alanda en çok ihtiyacın duyulduğu alan 2 bin 139 ile beden işçisi" dedi.

2016 yılında 8 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye'de TÜİK'e kayıtlı 20 ve üzeri istihdamlı 411 iş yerinin, iş ve meslek danışmanları tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Akkoyun, "Gerçekleştirilen ziyaretlerle bilgi formlarının sağlıklı bir şekilde doldurulması sağlandı. Yapılan bu alan çalışması ile Türkiye geneli ve il düzeyinde çalışan sayıları ve açık işlerin sayıları belirlendi. Ayrıca işgücü yetiştirme kurslarının piyasa ihtiyaçlarına uygun olarak açılabilmesi amacıyla temininde güçlük çekilen meslekler hakkında ve gelecek dönem istihdam eğilimlerine dair bilgiler derlendi" dedi.

Osmaniye'de işgücü piyasası araştırma raporuna göre kayıtlı işsiz sayısının 17 bin 685 olduğunu belirten Akkoyun, "Bunlardan 8 bin 153'ü kadın, 9 bin 532'si erkek. Mevcut iş sayısı 10 bin 431. Bu alanda en çok ihtiyacın duyulduğu alan 2 bin 139 ile beden işçisi. İşe yerleştirme sayısı ise 973'ü kadın olmakla birlikte 5 bin 287 kişi. Yine bu alanda en çok işe yerleştirme bin 569 kişi ile beden işçisi oldu. İl Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programlarında ilk sırada işbaşı eğitim programları geliyor. Açılan programlar içerisinde işbaşı eğitim programları yüzde 75,3'ü oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Akkoyun ayrıca, işsizlik ödeneği hak eden mesleklerde ilk üç sırada beden işçisi, satış danışmanı ve temizlik görevlisi olduğuna vurgu yaptı.

20 ve daha fazla istihdamlı iş yerlerinin toplam çalışan sayısının 3 bin 700'ü kadın olmak üzere 20 bin 994 olduğunu ifade eden Akkoyun, "Çoğunluk imalat sektöründe istihdam edilmekte. Osmaniye'de en fazla çalışanı olan meslek grupları, tesis ve makine operatörleri ve montajcılar ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan gruplar. İş talebinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri sektörüdür. En fazla talep edilen meslekler sırasıyla vinç operatörü, pazarlamacı, ön muhasebeci, tekstil çalışanı tekstil teknikleri gibi meslekler. İl genelinde açık işlerin yüzde 51,3'ü için lise ve altı eğitim talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

Temininde güçlük çekilen meslekler olduğuna vurgu yapan Akkoyun, "Temininde zorluk çekilen meslekler meslek gruplarına göre sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan gruplar ve inşaat elemanları kalıpçısı, mobilya imalatçısı ve vinç operatörü. Bu mesleklerin teminindeki zorluk ise gerekli beceriye sahip olmaması geliyor" dedi.

(KSM-Y)



17.01.2017 12:56:30 TSI

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