Kar kalktı çukurlar ortaya çıktı
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı yerini kapalı ve yağmurlu havaya bıraktı. Yollarda oluşan çukurlar karın yerden kalkması ile kendisini gösterdi.
Karın kalkmasıyla delik deşik olan yollar çamur deryasını aratmadı. İlçe merkezinde sokaklarda oluşan çukurlar sürücüleri de zorluyor. Vatandaşlar yollarla ilgili çalışma yapılmasını istedi. Çukurların kapatılması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, hemen harekete geçti. 4 koldan işe sarılan Fen İşleri Dairesi ekipleri, yollarda onarım yaptı.
(HT-Y)
17.01.2017 12:57:33 TSI
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