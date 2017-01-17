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Gazeteciler, Başkan Doğan'ın konuğu oldu



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Basın Onur Günü dolayısıyla, yurdun dört bir yanından gelen gazeteciler cemiyet başkanlarıyla Kocaeli genelinde basın mensuplarını yemekte ağırladı.

İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğindeki geceye Kocaeli Vali Yardımcısı Aziz İnci, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, siyasi parti temsilcileri, Başkanı Murat Aydın, Petrol- İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı katıldı. Kocaeli'nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 500 basın mensubu otel önünde Mehteran Takımın gösterileriyle karşılandı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın Türkiye'nin dört bir yanından şehrimize gelen Cemiyet Başkanlarına bisiklet hediyesiyle başlayan gecede Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, bisiklete binerek salon içerisinde deneme sürüşü yaptı. İzmit'i seviyorum Bisiklete Biniyorum projesiyle tüm Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Başkan Doğan, "Hayata geçirdiğimiz bisiklet projemiz ilk günden itibaren Türkiye ye örnek oldu. 'İzmit'i seviyorum bisiklete biniyorum' sloganıyla başlattığımız projemizi 'Haydi okula bisikletle' sloganımızla devam ettirdik. Şimdi de değerli cemiyet başkanlarımıza verdiğimiz bisikletlerimizle 'Haydi işe bisikletle' diyoruz. Bisiklet hem insana hem de ülkeye her anlamda fayda sağlıyor. Bisikletlerimiz tüm cemiyet başkanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Bisiklet dağıtımının ardından otelin lobisinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili serginin açılışını gerçekleştiren Doğan ve beraberindekiler, demokrasiye yapılan bu saldırıyı bir kez daha kınadılar. Balo salonunda devam eden programda Diyarbakır'da yaşanan terör olayları nedeniyle oyun eğlence olmazken gece boyunca birlik beraberlik mesajları verildi.

Gecede konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın ev sahipliğinde, en profesyonel etkinliğimizi bu yıl gerçekleştiriyoruz. Bizimle birlikte gece gündüz çalışan İzmit Belediyesi ekibine teşekkür ediyorum. İzmit'i Seviyorum Bisiklete biniyorum projesi Türkiye'ye yayıldı. Başkanım Doğan'a, kentimizde görev yapan 200'e yakın muhabir arkadaşlarımıza bisiklet hediye ettiği içim teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doğan konuşmasının devamında, "Kaliteli demokrasinin en önemli unsurlarından birisi, gelişmiş, özgür, birikimli bir basın ve medyadır. Eksiklerimizin, yanlışlarımızın belirtilmesi bizim için önemli. Bu sayede eksiklerimizi düzeltme fırsatını elde ediyoruz. Ama haksız yere, insanın en önemli değerlerine dil uzatıldığı zaman iş değişiyor. O zaman basın özgürlüğü kavramı tartışmaya açılıyor. Basın özgürlüğünün içerisindeki eksikliklerin düzeltilmesi de yine basın özgürlüğü ile olmalıdır. Bu sene 10 bin bisiklet dağıtıyoruz. İlk dağıtımı basın mensuplarımıza yapmak nasip oldu Bu akşam muhabirlerimize bisiklet karlarını teslim ediyor, önümüzdeki ayda bisikletlerini vereceğiz" şeklinde konuştu.

Gecede Nazım Hikmet'in Davet şiirini de okuyan Başkan Doğan, nice Basın Onur günlerini hep birlikte kutlama dileklerinde bulundu. Basın Onur Günü gecesinde geçtiğimiz günlerde Kayseri'deki terör olayında şehit olan Abdulsamet Özen'in ailesi de misafir edildi. Başkan Doğan, şehidin kardeşlerine bisiklet hediye etti.

(GY-Y)



17.01.2017 13:02:30 TSI

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