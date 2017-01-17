Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Domaniç-Tavşanlı Karayolu Çamlıca Kavşağı'nda, Ali Uzun (55) yönetimindeki 43 UA 546 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole gitti.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, vatandaşların yardımıyla Domaniç İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE)
17.01.2017 13:04:47 TSI
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