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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Geyve Belediye Başkanı Kaya'dan Başkan Kalın'a ziyaret

17 Ocak 2017 Salı, 13:08
Geyve Belediye Başkanı Kaya'dan Başkan Kalın'a ziyaret
Geyve Belediye Başkanı Kaya'dan Başkan Kalın'a ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti.
Seyitgazi Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile Geyve Belediye Meclis üyesi Nihat Baltaoğlu'nun da katıldığı ziyarette belediyeler arası işbirliği ile devam eden projeler değerlendirildi. Ziyaret sonrası Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın resminin bulunduğu halı tablo hediye etti.
Belediye Başkanları Kalın ve Kaya daha sonra Eskişehir'e geçerek Eskişehir Valisi Azmi Çelik'i makamında ziyaret ettiler.
(KÇ)

17.01.2017 13:12:34 TSI
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