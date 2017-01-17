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TEMA Vakfı Eskişehir'de görev değişimi

- TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç:

- "Eskişehir'de sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimizle birlikte çalışacağız"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında, yeni İl Temsilcisi Ergun Mutlu ve ekibinin 2017 yılında Eskişehir'de gerçekleştireceği çalışmalar aktarıldı. Odunpazarı İlçe Sorumlusu olarak Melih Karasözen, Tepebaşı İlçe Sorumlusu olarak İbrahim Curaoğlu'nun görevlendirildiği aktarıldı.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Saha ve Gönüllülük Bölüm Başkanı Başak Yalvaç Özçağdaş ve Genel Merkez yetkilileri Eskişehir'de bir otelin restaurantında basın toplantısı düzenledi. Ergun Mutlu'nun TEMA Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi olarak göreve başladığını açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "TEMA'nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olmuştur. Ülke genelinde 650 bine yakın gönüllümüzle birlikte başta toprak olmak üzere doğal varlıkları korumak için çalışıyoruz. 1996 yılından bu yana Eskişehir'de faaliyetlerini sürdüren Vakfımız, yaklaşık 20 bin TEMA gönüllüsüne ulaştı. Aynı zamanda eğitim programlarımız son üç yılda 80'den fazla okulda uygulandı ve 6 binden fazla çocuğumuza ulaşıldı. Bu vesileyle bir önceki İl Temsilcimiz, büyüğümüz Halil Güngör'e ve bugüne kadar çalışmalarımıza destek veren tüm gönüllülerimize içtenlikle teşekkür ederiz" dedi.



"Gençler ve çocuklar odağımız olacak"

Ataç konuşmasında, "2017'de de gönüllü kazanımı, örgütlenme, eğitim, savunuculuk, ağaçlandırma gibi alanlarda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bunlarla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de kömür madenciliği ve kömürlü termik santrallerin oluşturduğu tehditlere karşı çalışmalar yürüteceğiz. TEMA Vakfı'nın gençlik örgütlenmesi olan Genç TEMA Üniversite'yi Eskişehir'de daha aktif görmek istiyoruz. Gençlerin de çalışmalarda yer aldığı, katılımcı, dinamik bir ekip oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Ataç, eğitim çalışmalarının çoğalarak devam edeceğini söyleyerek, 2017'de Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA'nın 21 okulda, 93 sınıfta, 2 bin 48 çocukla, ilkokul öğrencilerine yönelik Ağaç Kardeşliği Projesi'nin ise iki okulda uygulanmaya devam edeceğini belirtti.



"İlçe örgütlenmelerine özel önem veriyoruz"

Yeni dönemde ilçe örgütlenmelerine özel önem vereceklerini de anlatan Ataç, ilk olarak Eskişehir'in en büyük iki ilçesi olan Odunpazarı ve Tepebaşı ile başladıklarını söyledi. Odunpazarı İlçe Sorumlusu olarak Melih Karasözen, Tepebaşı İlçe Sorumlusu olarak İbrahim Curaoğlu'nun görevlendirildiğini belirten Ataç, bu gönüllü görevde kendilerine başarılar diledi.



"Herkesi TEMA Gönüllüsü olmaya çağırıyoruz"

TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu aktaran Eskişehir İl Temsilcisi Ergun Mutlu ise, "Eskişehir'de sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimizle birlikte çalışacağız. İlimizdeki gönüllü sayımızı artırıp, Vakfımızın çalışma alanlarında en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

(MY-KÇ)



17.01.2017 13:15:23 TSI

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