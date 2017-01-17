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Sahil yolu 45 gün içinde trafiğe açılacak

17 Ocak 2017 Salı, 13:53
Sahil yolu 45 gün içinde trafiğe açılacak
Sahil yolu 45 gün içinde trafiğe açılacak

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Heyelan nedeniyle kapalı olan Fatsa-Perşembe-Ordu sahil yolundaki çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesinin planlandığı bildirildi.
18 gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan sahil yolunda çalışmalar devam ediyor. Yalıköy Mahallesi Pelitdibi mevkisinde sürdürülen çalışmaları Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar birlikte inceledi.
İki ay içerisinde yolun daha güçlü bir şekilde alt yapısı yapılarak trafiğe açılacağını söyleyen AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Heyelan sonucu yol kapandı. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu işin takipçisi olarak Karayollarından talebimiz oldu. Yapılan çalışmalarla daha güçlü bir zemin oluşturularak yapılacak. 45 gün içinde bu yolun tekrar trafiği açılacağını karayolları ekipleri belirttiler" dedi.
(AA-SLH-Y)

17.01.2017 13:55:53 TSI
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