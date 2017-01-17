YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin GİAD üyeleri yeteneğini ortaya çıkardı

Mersin GİAD üyeleri yeteneğini ortaya çıkardı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Bir danışmanlık şirketi tarafından Mersin GİAD üyelerine yönelik düzenlenen 'Yeteneğini ortaya çıkar' sunumu beğeni topladı.

Sunumda, Hindistan merkezli MaxMind Academy Başkanı Gaurav Goel, çocukların beyin gelişim süreçleri ve iş hayatında 'doğru insanı bulma' konusunda sorunların giderilmesi hususlarında bilgiler verdi. Goel, çocukların küçük yaşlarda doğru tespit ve eğitimlerle yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesinin, iş hayatlarında başarıyı yakalamaları için olmazsa olmazlar arasında olduğunu belirterek, çalışmaların çocuklar ve aileler üzerindeki önemini anlattı.

Çocuk yetiştirme konusunda eğitim ve öğretimin merkezinde aileler olduğunun altını çizen Goel, "Çocuklarımızın eğitim süreçleri tempolu bir şekilde geçiyor ve çocuklar bu temponun içinde boğuluyor. Bu boğulmanın sebebi ise kendi yetenek ve özelliklerine uygun olmayan çalışmalar içinde olmalarından kaynaklı bir durumdur. Toplum baskısı ve ebeveynlerin bilinçsiz isteklerinden dolayı çocuklarımızı sevemeyeceği meslek seçimlerine sürükleyebiliyoruz. Bilinçli velilerimiz çocuklarını spor, müzik, tiyatro gibi çeşitli aktivitelere yönlendirerek, onların hangi alanda başarılı olabileceklerini saptayabiliyorlar. Bizim sağladığımız hizmet aslında tam olarak bu. Parmak izi kişiye özeldir ve ömrü boyunca değişmez. Parmak izi analizi ile kişinin yetenek ve özelliklerini tespit edip onların hangi alanlarda başarılı olabileceklerini anlayabiliyoruz" dedi.

Sunumu ilgiyle izleyen Mersin GİAD üyeleri ise oldukça, verilen bilgilerin oldukça önemli olduğunu ifade ettiler.

(HSK-Y)



17.01.2017 14:13:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER