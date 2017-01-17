YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te marketlere sıkı denetim

Bozüyük'te marketlere sıkı denetim

- Tarihi geçmiş ürünler imha edildi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yapıldı.

Bozüyüklülerin sağlıklı gıda tüketmeleri amacıyla yapılan denetimlerde; tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarını şeffaf bir şekilde bilmesi, aldanmaması, diğer ürünlerle mukayese yapabilmesi için satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri ile sunulan hizmetlerle ilgili raf üzerindeki ücret tarifeleri kontrolü, ürünlerin üretim tarihi ile son kullanma tarihlerine bakıldı. Denetimlerde ayrıca, genel temizlik, gıda maddelerinin muhafazası ve çalışan personellerin iş elbiseleri kontrol edilirken farklı kalemlerde son kullanma tarihi geçmiş 50 adet ürüne imha edilmek üzere el konuldu. İlçe genelinde faaliyet gösteren 29 marketin kontrol edildiği denetimlerin ardından yetkililer vatandaşları satın alacakları gıda ürünlerinin ambalajını, son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini isteyerek alışveriş anında olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde şikâyetlerini Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmeleri çağrısında bulundular.

(FSİ-MET-Y)



17.01.2017 14:17:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER