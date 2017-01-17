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Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi'nden 3 sporcu halterde derece yaptı

17 Ocak 2017 Salı, 14:16
Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi'nden 3 sporcu halterde derece yaptı
Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi'nden 3 sporcu halterde derece yaptı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Yıldız ve Bayanlar Halter İl Şampiyonasında Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi'nden 3 öğrenci kendi kilolarında şampiyon oldu.
Malatya genelinde 10 lisenin katıldığı müsabakalarda büyük bir başarı gösteren Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yusuf Akgün 62 kiloda, Özkan Metin ve Samet Kızılyel ise 69 kiloda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü'nden temin ettikleri çalışma malzemeleriyle özverili bir çalışmanın ardından başarının geldiğini belirten Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurettin Bişi, her yıl farklı branşlarda başarılar elde eden bir okul olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
"Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"
Haftanın 3 günü düzenli olarak yatılı öğrencilerle çalıştıklarını kaydeden Nurettin Bişi, "Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden aldığımız malzemelerle günde 3 gün olmak suretiyle düzenli bir çalışmayla bu başarıyı elde ettik. İlimizde yapılan halter şampiyonasında 10 lise arasından 3 sporcumuz derece elde etti. Öğrencilerimiz 16 Şubat 2017 tarihinde Kayseri'de yapılacak olan Türkiye finallerinde okulumuzu ve Malatya'yı temsil edeceklerdir. Bu çocuklarımızın yatılı öğrenciler olması nedeniyle hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de halter sporunun güreşten sonraki ata sporu olarak nitelendirebilmemiz açısından aldığımız başarı anlamlı oldu. Bu başarı elbette ki bize vizyn kattı. İnşallah Kayseri'de de okulumuzu ve Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.
(MT-SD-Y)

17.01.2017 14:18:38 TSI
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