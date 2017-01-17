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Aydın'da masa tenisi grupları tamamlandı

17 Ocak 2017 Salı, 14:16
Aydın'da masa tenisi grupları tamamlandı
Aydın'da masa tenisi grupları tamamlandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da gerçekleştirilen Okullararası Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Grup Müsabakaları büyük çekişmeye sahne oldu.

Türkiye Okulsporları Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı Okullararası Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Grup Müsabakaları 13 - 15 Ocak 2017 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirildi. Efeler Mimar Sinan Spor Salonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Grup Müsabakaları 12 ilin ve 83 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Mimar Sinan Spor Salonunda tamamlanan Masa Tenisi Grup Müsabakaları Yıldız Erkekler kategorisine Antalya Nebi Güney İ.Hatip O.O, Burdur İstiklal O.O, Afyon M.Fevzi Çakmak O.O, Bursa Kocatepe O.O, Denizli Atatürk O.O, Isparta Ö.Isparta Bahçeşehir O.O, İstanbul T.V. Özel Şişli Terakki O.O, İzmir Bornova Mevlana O.O, Kütahya Özel Germiyan O.O, Manisa Akhisar Bahçeşehir O.O, Muğla Nazmi Zehra İyibilir O.O ve Uşak 31 Ağustos O.O katıldı.

Yıldız kızlarda Antalya Mustafa Asım Cula O.O, Afyon Ö.A. Neziha Arslan O.O, Bursa Sakarya O.O, Denizli Ticaret Borsası O.O, Isparta Ülkü O.O, İstanbul Ali Cevat Özyurt O.O, İzmir Bornova Mevlana O.O, Kütahya Linyit O.O, Manisa T.Ş.K. Onbaşı Ömer Balkan O.O, Muğla Profilo Marina O.O ve Uşak Karaağaç O.O mücadele etti.

İki gün süren müsabakalarda kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden okul takımları Türkiye Şampiyonasına çıkmaya hak kazandılar.
Yıldız erkekler kategorisinde; 1'inci İstanbul T.V. Özel Şişli Terakki Ortaokulu, 2'nci İzmir Bornova Mevlana Ortaokulu ve 3'üncü Bursa Kocatepe Ortaokulu, yıldız kızlarda ise 1'inci İzmir Bornova Mevlana Ortaokulu, 2'nci İstanbul Ali Cevat Özyurt Ortaokulu ve 3'üncü Antalya Mustafa Asım Cula Ortaokulu Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Derece elde eden okul takımlarının sporcularına Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Gruplardan ilk üç dereceyi elde eden kız ve erkek masa tenisi okul takımları 10 - 12 Mart 2017 tarihleri arası Sinop'ta yapılacak Okullararası Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası katılarak illerini temsil edecek.
(MB-S)

17.01.2017 14:20:36 TSI
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