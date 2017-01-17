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Kocasinan, daha güçlü nesiller için katkı sunuyor



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KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin, tarih bilincini canlı tutmak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek adına sinema günleri etkinliğini devam ettiriyor. Sarıkamış Harekatı anısına '120' isimli filmi gösterime sunan Kocasinan Belediyesi bir haftada yaklaşık 2 bin 500 öğrenciyi misafir etti.

Kocasinan Belediyesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Sinema Günü' etkinliğine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Destanlarımızın ve tarihimizin, gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle etkinliklerin önemi olduğuna inanıyoruz. Bölgemizdeki farklı okullardan gelen öğrencilerimizin milli şuurunu pekiştirmek ve tarih bağlarını güçlendirmek adına düzenlediğimiz etkinlikte, bir hafta boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere günlük iki seansla '120' filmini gösterime sunduk. Kocasinan Belediyesi olarak bu gibi etkinliklere devam edeceğiz. Vatan sevgisini, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Özel ikramlarla tarihi filmi büyük bir ilgiyle izleyen öğrenciler ise "Tarihimizi yansıtan '120' filmini izlemenin keyfini yaşadık. Bizlere bu imkanı sunduğu için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz ve Başkan amcadan bu etkinliklerin devamını istiyoruz" diye konuştu.

İzledikleri filmin etkisiyle bir kez daha ecdatlarına hayran kalan öğrenciler salondan gururla ayrıldı.

(TB-Y



17.01.2017 14:19:38 TSI

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