Batman'dan Halep'e 3. yardım tırı yola çıktı



Haber : Osman Arslan

Kamera : Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'dan Kızılay öncülüğünde Halep için toplanan 3'üncü yardım tırı da yola çıktı.

Türk Kızılay Batman Şube başkanlığının bir süre önce başlattığı Halep'e yardım kapsamında, toplanan 3'üncü yardım tırı yola çıktı. Batman Valiliği bahçesinden uğurlanan yardım tırında gıda, giyim ve temizlik malzemesi bulunuyor. Kızılay Genel Merkezi yönetim kurulu üyesi Sebahattin Tezdiğ'in de hazır bulunduğu uğurlama töreninde konuşan Batman Valisi Ahmet Deniz, Türk Kızılay Batman Şubesi önderliğinde Halep'e 3. tırı gönderdiklerini belirterek, "Her 10 günde bir tır dolusu yardım gönderme çalışmamız var. Ülkemiz genelinde de Kızılay yaklaşık 2 bin tır dolusu yardımı Halep'teki kardeşlerimize insanı yardım olarak gönderdi. Bizim medeniyetimizin temelinde merhamet var. Merhametin olmadığı bir medeniyetten bahsetmek mümkün değildir. Bizi biz yapan bu coğrafyada en önemli değer insana verdiğimiz değerdir. Hem kendi içimizde hem de kendi dışımızda bunu yapmaya devam edeceğiz. 3 milyon Suriyeli kardeşimize bakıyoruz. 10 milyar doların üzerinde devletimizin kendi bütçesinden katkı sağlamıştır. Ama buda yetmeyecek kendi sınırlarımızın dışarısında da ve gönül coğrafyamızın içinde olan her yerde bu aziz millet kendi bütçesinden kaynaklarını aktararak yardımlarına devam edecek. Tüm Batmanlılara özel teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Genel Merkezi yönetim kurulu üyesi Sebahattin Tezdiğ ise, Kızılay Batman şubesi olarak her 10 günde bir tır dolusu yardım gönderdiklerini ifade ederek "Türkiye genelinde 2 bin tır yardım Halep'e gönderildi. Bunların içinde gıda, hijyen ve giyim yardımı var" diye konuştu.

17.01.2017 14:27:55 TSI

