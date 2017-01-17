Vali Ata: "Tüm kamu kuruluşları vatandaşa hizmet için var"
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Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay Valisi Erdal Ata, beraberinde Arsuz Kaymakamı Musa sarı ile birlikte Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha'yı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Musa Sarı'dan ilçe hakkında brifing aldıktan sonra Arsuz Belediyesi'ne geçen Vali Erdal Ata, Başkan Culha'ya gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinin ardından, meclis salonunda belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile bir araya geldi. İlçede yapılan ve yapılması planlanan projelerin yanı sıra devlet yatırımlarının da gündeme geldiği buluşmada Vali Ata, "Arsuz'un sorunlarının çözümü için sizlere azami derecede destek olacağız" dedi.
Valilik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için var olduğunu belirten Vali Atan, ilçelerin yarınının, bugünden daha iyi olabilmesi için el ve gönül birliğiyle çalışacaklarını söyledi. Vali Ata, "Hem kaymakamımıza hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek ve ilçe hakkında bilgi almak, hem de belediye başkanımıza iade-i ziyarete bulunmak amacıyla Arsuz'a geldik ve bu vesileyle de sizlerle tanışma fırsatı bulduk. Belediye hizmetleri beşikten mezara kadar herkesi doğrudan doğruya ilgilendiren bir konudur. Bu hizmetler ne kadar kaliteli olursa o ilçede yaşayan vatandaşların yaşam standardı da o derece güçlü olur. Belediyelerimiz kısıtlı şartlarda çalıştıklarını biliyoruz, mevcut imkanları en iyi şartlarda değerlendirerek vatandaşın en temel ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını temenni ediyoruz" dedi.
(MSM-Y)
17.01.2017 14:29:35 TSI
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