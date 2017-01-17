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Alaşehirli çocuklar masala yolculuk yaptı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören miniklere masal okuma etkinliği kapsamında 'Alice Harikalar Diyarında' adlı masal okundu ve canlandırıldı.

Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini önemseyen Manisa Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde masal okuma etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde sorumlu Müge Erin ve Okul Öncesi Öğretmeni Buse Erel tarafından miniklere, 'Alice Harikalar Diyarında' masalı hem anlatıldı hem canlandırıldı. Çocukların hayal dünyalarını geliştirerek, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan ve hayvanlara dostluk ve merhamet hisleriyle yaklaşmanın önemini vurgulayan etkinlikte minikler masal tadında bir gün geçirdi.

(SC-Y)



17.01.2017 14:29:36 TSI

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