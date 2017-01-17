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Çakacak, "Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır"

17 Ocak 2017 Salı, 14:26
Çakacak, "Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır"
Çakacak, "Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır"
- Mersin Valisi Özdemir Çakacak, sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın'dan brifing aldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, kentte 29 Aralık'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır" dedi.
Çakacak, yaşanan sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın'dan brifing aldı. DSİ Mersin 67. Şube Müdürü Savaş Arslan'ın da hazır bulunduğu brifingde, Bölge Müdürü Aydın, 'Mersin Taşkını Sonrası Eylem Planı', sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili sunum yaptı.
Brifing sonrası konuşan Vali Çakacak, bundan sonra sel sularının neden olduğu afet zararlarının azaltılmasına yönelik olarak DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından eylem planı hazırlandığı, Büyükşehir Belediyesinin de bir çalışma yürüttüğü ve çalışmalarının bitiminde bir araya geleceklerini belirterek, bu konuda öncelikli olarak bir daha böyle bir afetle karşılaşılmasının önüne geçilmesini hedeflediklerini vurguladı.
Konuşmasında DSİ Bölge Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bir toplantı düzenleyerek, bu toplantıda taşkın ile ilgili alınması gereken tedbirler ve yapılacak çalışmalar konusunda görev bölümü yapılması gerektiğini de belirten Vali Çakacak, "En kısa sürede bu toplantıyı gerçekleştirelim ve gerek dere yataklarının ıslahı, gerekse diğer konularda yapılması gereken çalışmaları belirleyelim. Bir daha böylesi üzücü olayların yaşanmasını istemiyorsak tüm önlemleri almalı, bir an önce 'Mersin Taşkın Sonrası Eylem Planı'nı hayata geçirmeliyiz" diye konuştu.
(HSK-Y)

17.01.2017 14:31:40 TSI
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