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Rektör Çomaklı, yargı mensuplarıyla buluştu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'da görev yapan yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi Erzurum Evi'nde verilen akşam yemeğine, Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı, Müfettişler, Ceza Dairesi Başkanları, Hukuk Dairesi Başkanları ve Başsavcıları ağırlayan Rektör Çomaklı, konuklara Atatürk Üniversitesi ve imkânları hakkında bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesinin adalet ve hukukun üstünlüğüne her zaman saygısı olduğunu vurgulayan Çomaklı, kurumlar arasında yapılacak iş birliklerinin, hukuk alanında öğrenim gören öğrenciler için de faydalı olacağını söyledi.

Rektör Çomaklı önderliğinde Atatürk Üniversitesinin önemli işlere imza atacağını söyleyen konuklar, üniversitenin bölge ve şehir açısından önemli bir konumda yer aldığını ve Türkiye'de önemli mevkilerde görev yapan çoğu kişinin Atatürk Üniversitesinden mezun olduğunu ifade ettiler.

(ÖB-ÖB-Y)



17.01.2017 14:30:04 TSI

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