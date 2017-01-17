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Cumhuriyet Başsavcısı Cansever kan verdi

17 Ocak 2017 Salı, 14:29
Cumhuriyet Başsavcısı Cansever kan verdi
Cumhuriyet Başsavcısı Cansever kan verdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, adliye personeliyle birlikte Kızılay şubesine kan verdi.
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever öncülüğündeki savcı, hakim ve adliye personeli, Kızılay Genel Merkezi'nin stokta kan ihtiyacının azalması üzerine yapığı çağrıya kan vererek destek çıktı. Kızılay Siirt Şube Başkanı Yener Tanık, desteklerinden dolayı Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Cansever başta olmak üzere hakim, savcı ve diğer adliye personeline teşekkür ederek, "Bir ünite kan bir hayat kurtarır. Ülkemizde stoklarda kan ihtiyacının azalmasıyla genel merkezimizce başlatılan çağrıya tüm halkımızın destek çıkmasını bekliyoruz" dedi.
(MND-AKK-Y)

17.01.2017 14:29:55 TSI
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