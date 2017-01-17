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Kocamaz: "Ankara'nın Mersin'in sesini duyması gerekiyor"

- MESKİ'nin gerçekleştireceği, 2017-2050 yılları arasını kapsayan "Mersin İli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Master Planı" kamuoyuna tanıtıldı

- Başkan Kocamaz:

- "Dere ıslahları hariç Master Planın toplam yatırım maliyeti 2 milyar TL"

- "Bakanlık, derelerin ıslahı için hazırladığımız projeden yararlanabilir"



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Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin İli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Master Planı"nın öneminin, Mersin'in yaşadığı sel felaketinin ardından çok net olarak ortaya çıktığını belirterek, plan çerçevesinde acilen derelerin ıslah edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ankara'nın Mersin'in sesini duyması gerekiyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin'in 2050 yılına kadar kısa, orta ve uzun vadede yağmursuyu altyapısına yönelik çalışmalarını kapsayan ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek olan "Mersin İli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Master Planı" tanıtım toplantısı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Müşavir firma ile MESKİ arasında imzalanan sözleşmenin ardından 1 Ekim 2015 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2016 tarihinde tamamlanan ve özellikle kentin 29 Aralık 2016 tarihinde yaşadığı sel felaketinin ardından büyük önem taşıyan Yağmursuyu Master Planı'nın tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü de katıldı.

Planlanan yağmursuyu toplama havzası miktarı yaklaşık 2 milyon hektar

MESKİ'nin çalışmaları ve Master Planın anlatıldığı video gösteriminin ardından toplantının açış konuşmasını Başkan Kocamaz yaptı. Göreve gelir gelmez başlattıkları ve artık uygulama aşamasına geldikleri 'Mersin İli Yağmursuyu Master Planı'nın, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin çıktığı kalite ve mükemmellik yolculuğu kapsamda ele aldıkları bir proje olduğunu belirten Kocamaz, "7 Kasım 2016 tarihinde tamamladığımız projenin amacı, MESKİ'nin hizmet sahası içerisinde kalan yerleşim yerlerinin mevcut yağmursuyu toplama ve drenaj şebekesi ve taşkın kontrol altyapısı dahil olmak üzere, yağmursuyu hizmetleri ihtiyaç talebinin tespiti ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamaların yapılmasıdır. Master Plan Çalışma Sahası, Mersin il genelinde ilçelerin merkez mahalleleri ile birlikte beldeden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerini kapsamaktadır. Planlaması yapılan yağmursuyu toplama havzası miktarı ilçe merkezleri için 29 bin 276 hektar, kırsal mahalleler için 50 bin 197 hektar, dereler için 1 milyon 918 bin 800 hektardır" dedi.

"Dere ıslahları hariç Master Planın toplam yatırım maliyeti 2 milyar TL"

2017-2050 dönemini kapsayan Master Planın kısa, orta ve uzun vadede 3 aşamada planlandığını ifade eden Kocamaz, Master Plan çalışmalarının yatırım bedelleri hakkında da bilgi verdi. Kocamaz, "Master Plan çalışması sonuçlarına göre, 2017-2022 dönemini kapsayan kısa vadeli yatırımların bedeli 265 milyon TL, 2023-2030 dönemini kapsayan orta vadeli yatırımların bedeli 980 milyon TL, 2031-2050 dönemini kapsayan uzun vadeli yatırımların bedeli ise 919 milyon TL'dir. Buna göre yatırım planlaması yapılarak inşa edilmesi gereken toplam yağmursuyu hat uzunluğu 2 bin 488 km'dir. Dere ıslahları hariç olmak üzere toplam yatırım maliyeti ise 2 milyar TL'dir. MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından kısa vadeli yatırımların uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalara hızla başlanmıştır" diye konuştu.

"Mersin, sel felaketini ıslah edilmemiş dereler yüzünden yaşadı"

'Mersin İli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Master Planı'nın, göreve gelir gelmez başlattıkları ve Mersin'in coğrafi durumunu göz önünde bulundurarak büyük önem verdikleri bir proje olduğunu vurgulayan Kocamaz, iki hafta önce yaşanan sel felaketinin bu projenin ne kadar öncelikli olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Sel baskınından önceki gece sabaha kadar yağmur yağdığını, dereler temiz olmayınca otobanın oluşturduğu göletlerin önü alınmaz bir şekilde denize boşaldığını anımsatan Kocamaz, "O gün biz sabahtan itibaren sahadaydık. Dereler hep dolu dolu akıyordu. Mezitli deresi güya ıslah edilmişti ama birçok yerinde tahribatlar oldu, taşlar sürüklendi. Mersin'imiz bu doğal afeti, ıslah edilmemiş bu dereler yüzünden yaşadı ve sonuçlarından fazlasıyla etkilendi" ifadelerini kullandı.

"Ankara'nın Mersin'in sesini duyması gerekiyor"

Üç yıldır görevde olduklarını ve bu önemli konuyla ilgili başlattıkları çalışmaları ancak geçen ay tamamlayabildiklerini dile getiren Kocamaz, "'Enkaz devraldım' edebiyatı yapmayı sevmem ama yılların ihmalini bir çırpıda gideremiyorsunuz. Yeni afetlerle karşılaşmamak için bizim elimizi çabuk tutmamız, Ankara'nın da Mersin'in sesini duyması gerekiyor. Hiç de arzu etmediğimiz bir doğal afet yaşadık. Fakat tüm altyapıyı yüzde 100 yapmış olsaydık bile sistemin bu miktarda yağışı taşıma şansı yoktu. 6 saat içerisinde 161,4 kg, 24 saat içerisinde 199 kg, 1,5 günde 246 kg yağmur düştü. Hiçbir altyapı, aniden gelen bu olayı taşıyamaz. Acil olarak derelerin ıslah edilmesi gerekiyor. Eğer Ankara 'Yapamayız' diyorsa parayı göndersinler, biz 2017 sonuna kadar meseleyi rahatlıkla çözeriz. Hiç merak etmesinler. Mersin bütün bunları yaşadığı için gerçekten üzgünüz. Yüzde yüz önlenemese bile en azından yaşadığımız kayıplar en aza inebilirdi. Can kaybı hiç olmayabilirdi" şeklinde konuştu.

"Bakanlık, derelerin ıslahı için hazırladığımız projeden yararlanabilir"

Tarsus'ta belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdikleri dere ıslah çalışmalarını şimdi Mersin'in tamamı için seferber edeceklerinin altını çizen Kocamaz, şöyle devam etti: "Biz, hazırladığımız master planla doğru bir durum tespiti yaptık. Harika bir proje çıkardık. Eğer Bakanlık, devletin gücünü ve bütçesini kullanarak bölgemizdeki dereleri acilen ıslah etmek isterse, hazırladığımız projeden yararlanabilir. Bizim hedefimiz 2017 yılında yağmur suyu drenajlarına başlamaktır. Çünkü Mersin'deki yeni açılan yatay yollarda drenaj yok; binalar yoğun ve yerler asfalt. Bu yüzden tutunamayan yağmur suları şehrin içine hücum ediyor. Bu suların aşağılara inmesini engellememiz gerekiyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak, merkez ilçelere öncelik tanıyarak 1/5000 nazım imar planı ile ilgili ilçe belediye başkanlarımızla toplantılar yaptık. Orada da derelerin mutlaka imar alanından çıkarılması konusunda ortak karara vardık. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde maruz kaldığımız sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mersin halkına başsağlığı diliyorum. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçecek olan 'Mersin İli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Master Planı' projesinin ilimize ve insanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını, ancak problemlerin çözümü için uygulamanın da bir an evvel başlamasını temenni ediyorum."

Kocamaz'ın konuşmasının ardından Master Plan çalışmasını yürüten müşavir firma adına Serap Nasup Beyoğlu, planla ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Toplantı, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kumbur'un değerlendirmeleriyle sona erdi.

(KYM-Y)



17.01.2017 14:39:11 TSI

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