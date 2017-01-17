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Özalp ilçesinde 'hasta kabul' kursu açıldı



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA) - Van'ın Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'hasta kabul' kursu açıldı.

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'hasta kabul' kursu ile kurs sayı 112 ulaştı. Son bir yıl içerisinde açtıkları kurs sayısının gittikçe arttığını ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı Gizem Aktaş, "Yıllardan beri Özalp ilçesinde açılmayan kursları açarak bir ilki başardık. Bir yıl içerisinde 112 kurs açarak, katılım oranını yükseltmeye çalışıyoruz. En son olarak da açılan 'hasta kabul' ile 'emlak danışmanlığı' kurslarına yoğun ilgi oldu" dedi.

(MSA-Y)



17.01.2017 14:54:11 TSI

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