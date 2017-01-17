Nevşehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu yapıldı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında operasyon yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir merkezli Kayser, Kahramanmaraş, Yozgat ve Ankara olmak üzere 4 ilde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlar sonrasında 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)
17.01.2017 14:54:23 TSI
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