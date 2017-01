YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'da 'Her Aşk Biraz Komiktir' kahkahaya boğdu

Manisa'da 'Her Aşk Biraz Komiktir' kahkahaya boğdu



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına sergilenen 'Her Aşk Biraz Komiktir' isimli oyun Manisalıları kahkahaya boğdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık sanatsal ve kültürel etkinlikleri kapsamında 'Her Aşk Biraz Komiktir' isimli oyun sahnelendi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelenen ve gelirleri ZİÇEV'e aktarılan oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Makine ve İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Genel Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu, protokol üyeleri, STK Temsilcileri ve Manisalılar izledi. Oyunda, tanışıp hoşlanan ve evliliğe giden yolda tüm dış etkenlerden sonuna kadar etkilenen karakterler, boşanmaya karar verdiklerinde karşılarına çıkan boşanma hakiminin karşısında bir hayat muhasebesine girerler. Haklı haksızdan çok neden ve sonuç ilişkilerini seyirciye hatırlatan ve kendi hayatlarında yol göstere 'Her Aşk Biraz Komiktir' izleyiciyi merkeze oturtarak kahkahaya boğdu.

Seyircilerin oyuncuları ayakta alkışladığı oyunda Manisa'yı çok sevdiğini belirterek sözlerine başlayan Ünlü Oyuncu İrfan Kangı, "Manisa, İstanbul piyasasında çok sevilen ve saygı duyulan bir kent. Bunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de büyük katkısı var. Çeşitli oyunlarla zaman zaman Manisa'ya geliyorum. Siz değerli Manisalılar bizleri hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Ayrıca oyunun gelirlerinin ZİÇEV'e yararına olması da hem bizim için hem de Manisalılar için gurur vericidir. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Bu güzel oyunu da bizlere sahneleyen değerli oyunculara da teşekkür ediyoruz. Biz 0 yaşından 50 yaşına kadar çocuklarımızı bıkmadan, usanmadan seviyoruz. Hayata tutunmaları için elimizden geleni yapıyoruz. ZİÇEV 35 yaşında ve Manisa Şubemiz 27 yıldır etkinlikler düzenliyor. Bizler hiç yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek sözlerine başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Sahnelediğiniz oyun için teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Bu gecenin özel bir anlamı da ZİÇEV yararına olmasıdır. Salonu dolduran bütün Manisalılara teşekkür ediyoruz. Umarım sizleri tekrar Manisa'da ağırlarız" dedi.

17.01.2017 14:54:40 TSI

