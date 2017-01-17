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Edebali vatandaşla el ele

- Yıldırım Belediyesi saha araştırma ekibi, 'Edebali ile el ele' projesi ile 2016'da 65 mahallede 24 bin 638 haneye ulaştı



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi saha araştırma ekibi, 'Edebali ile el ele' projesi kapsamında 2016'da 24 bin 638 hane ve bin 689 esnafı ziyaret etti.

Saha araştırma ekibi, 2016'da 65 mahallede 24 bin 638 haneye ulaştı. Yıldırım Belediyesi ekipleri aynı zamanda Tayyareci Mehmet Ali, Çiçek, Selçukbey, Yeşil, Prof. Tezok, Beyazıt, Eğitim, Eflak, Karlıdağ, Uzun, Erikli caddeleri ve Kasım Önadım bulvarında da toplam bin 689 esnafı iş yerinde ziyaret etti. Ekipler, Yıldırım Belediyesi'nin yaptığı tüm hizmetlerin yer aldığı mülakat formunu ilçe sakinlerinin bilgisine sunuyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda tespit edilen sıkıntılar üç aşamada çözüme kavuşturuluyor. Mobil ekipler aracılığıyla müdahale edilen meseleler anında hallediliyor. 'Başkan Edebali'nin çözmesini istediğiniz en önemli mesele ne?' sorusunun da yöneltildiği çalışmalarda alınan cevaplar, hayata geçirilecek projelerin yol haritasını belirliyor. Ziyaret edilen evde yaşayan bireylerle yüz yüze görüşen ekipler, hanenin demografik yapısını da ortaya çıkartarak raporluyor.

Bu veriler ışığında vatandaşların evine konuk olan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçedeki 42 mahallede 213 ev ziyareti yaptı. Edebali, "Bizim hizmet anlayışımızda buyurganlık yok. Toplumun bütün kesimlerinin dahil olduğu ortak akılla yatırımları planlıyoruz. Yıldırım'ın 700 bine aşkın nüfusuyla büyük bir aile. Bizi ayakta tutan en büyük unsur güçlü aile bağları ve komşuluk ilişkileridir. Toplum olarak içinden geçtiğimiz süreçte en fazla ihtiyacımız olan kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularımızı pekiştirmek. Bizi güçlü kılan bu hasletlerimizi yaşatmak ve geliştirmek adına sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



17.01.2017 14:56:35 TSI

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