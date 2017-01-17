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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri İç Anadolu'nun Bölge Şehridir"



KAYSERİ (İHA) - Sağlık bilimleri üniversitesi kayseri eğitim ve araştırma hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ve Kamu Hastaneler Birliği Tıbbı hizmetler Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Melikgazi Belediye Başkanı MemduhBüyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek hem belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de kendilerinin yeni yapılanma ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

sağlık alanında örnek çalışmalar sergileyen Melikgazi Belediyesinin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri ilinin her açıdan büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini bunun da sağlık sektörüne de yansıdığını belirterek, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'a, Melikgazi Belediyesinin sağlık alanında örnek çalışmalarından dolayı hassasiyet ve gayretten dolayı teşekkür etti.

Halk ve çevre sağlığı olmaz ise olmazlarımızdan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ve Kamu Hastaneler Birliği Tıbbı Hizmetler Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın'ın bu nezaket ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç ""Kayseri Belediyeleri artık bir model olmuştur. Belediyelerin imar ve şehirleşme yatırım ve hizmetleri kendi açısından bir hizmet olurken bunun yanında özel ve kamu yatırım ve sektörler açısından da bir yol ve gelişmelerine vesile olmuştur. Belediyelerin kararlı ve uzun dönem rasyonel yatırımların hem sanayicileri, hem esnafı hem de sağlık, eğitim, meslek birlikleri gibi birçok özel teşebbüslere de güven vererek yatırımlarını teşvik etmiş ve desteklemiştir. Kayseri ilimiz İç Anadolu'nun Bölge Şehridir. Çünkü Sağlık ve eğitim alanındaki özel sektör yatırımları buna yönlendirmiştir. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneleri ile bölgenin sağlık merkezidir. Bu gidişle orada doğu ve AVRUPA'NIN MERKEZİ olacaktır Çünkü şu anda bile sağlık turizmi kapsamında Avrupa'dan hastalar gelmektedir" dedi.

sağlık sektörü için destek ve yardımlar devam edecek

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri merkezinde 7 kamu, 15 özel hastanenin yer aldığını ve sağlık merkezleri için komşu illerden günlük 2-3 bin kişinin Kayseri'ye geldiğini, Üniversite hastanesinin oto parkında araç plakalarına bakılınca bunun daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



17.01.2017 14:53:28 TSI

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